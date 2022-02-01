«Зенит» снова в мировом топе. 10 самых дорогих трансферов зимы

Луис Диас, нападающий. «Порту» ➡️ «Ливерпуль». Стоимость: € 45 млн

«Порту» хотел продать Диаса за € 80 млн, но до 31 января им нужно было погасить трансферный долг, чтобы не остаться на год без еврокубков. «Ливерпуль» же планировал покупку на лето, но из-за «ТТХ» и «МЮ» пришлось активизироваться.