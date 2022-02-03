Вечеринки

Пару лет назад Неймар арендовал Павильон «Габриэля» недалеко от Елисейских полей в честь своего дня рождения. На вечеринке было около 200 знаменитостей, преимущественно из Бразилии. Обошлось всё это как минимум в пару сотен тысяч долларов — один из немногих примеров подобных трат Неймара.