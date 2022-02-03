Состояние нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии оценивается в $ 200 млн. Поэтому он может жить на широкую ногу.
У Неймара есть яхта стоимостью около $ 8 млн. Обслуживание обходится $ 10 тыс. в месяц. Яхта теряет до 10% своей стоимости в год. Nadine 78 вмещает 65 человек — как раз достаточное количество для вечеринок, которые так любит Неймар.
Неймар владеет частным самолётом Embraer Legacy 450 стоимостью $ 15 млн.
Лайнер вмешает 9 человек. Очень часто им пользуется не только сам Неймар, но и его многочисленные друзья.
Пару лет назад Неймар арендовал Павильон «Габриэля» недалеко от Елисейских полей в честь своего дня рождения. На вечеринке было около 200 знаменитостей, преимущественно из Бразилии. Обошлось всё это как минимум в пару сотен тысяч долларов — один из немногих примеров подобных трат Неймара.
В Сети можно найти старые фото Неймара, у которого с детства были проблемы с зубами. Бразилец поставил себе виниры. Каждый зуб обошёлся в $ 2500. Как минимум $ 50 тыс. ушло только на новую улыбку — для многих жителей планеты это целое состояние.
Неймар обожает роскошные часы. Его любимый бренд — Gago Milano. Однажды он зашёл в магазин этой марки в Токио и купил 16 часов за $ 180 тыс. Стоимость всей его коллекции превышает $ 1 млн.
Многие мечтали бы иметь такого друга, как Неймар. Бразилец не жалеет денег на своё ближайшее окружение. В 2017 году он отправил частный самолёт на остров в Бразилии, потому что его бывшая девушка опоздала на рейс. И подобных трат очень много.
Koenigsegg CCXR Trevita ($ 4,8 млн), Lamborghini Veneno ($ 4,5 млн), Lykan Hypersport ($ 3,4 млн), Aston Martin Vulcan ($ 3,4 млн) — самые дорогие авто Неймара. Все они преимущественно простаивают в гараже и куплены ради статуса.
Неймар приобрёл вертолёт Airbus H-145 за $ 14,5 млн и предпочитает ездить на нём, а не на авто из свой роскошной коллекции. Неймар — фанат Бэтмена. Дизайн и интерьер вертолёта выполнены в честь его любимого супергероя.
Неймар покупает дорогостоящие серьги, оснащённые бриллиантами и другими драгоценными камнями. На это ушла не одна сотня тысяч долларов.