В списке — большое количество победителей Лиги чемпионов. Данные Transfermarkt.
Самый дорогой футболист нашего списка. Впрочем, цена на Месси неоправданно мала, учитывая, что Килиан Мбаппе стоит € 160 млн.
Стоит в два раза меньше, чем Ромелу Лукаку. Хотя за последние 5 сезонов поляк забил на 100 с лишним мячей больше.
Португалец стоит на € 50 млн меньше, чем Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, хотя в этом сезоне забил больше их обоих вместе взятых.
За последние три сезона француз забил больше, чем Гарри Кейн, но при этом стоит в четыре раза меньше англичанина.
Альваро Мората стоит € 35 млн, а Суарес — почти в три раза меньше. Справедливо?
Обладатель «Золотого мяча» стоит всего десятку, в то время как его одноклубник Федерико Вальверде — € 65 млн.
Титулованный испанец стоит значительно дешевле, чем его одноклубник Маркиньос (€ 75 млн).
Да, Златану уже 40 лет, но разве справедливо, что его стоимость аж на € 140 млн меньше, чем у Эрлинга Холанда? Да ещё и Артём Дзюба в два с лишним раза дороже шведа (€ 9 млн).
Вряд ли нападающий заслуживает такой ценник, учитывая, что Мэйсон Гринвуд стоит € 50 млн.
Заслуженный ветеран стоит меньше € 3 млн. Другие центральные защитники «Челси» — Андреас Кристенсен (€ 35 млн), Антонио Рюдигер (€ 35 млн) и Трево Чалоба (€ 18 млн).