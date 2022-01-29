10 топ-футболистов, которые стоят неоправданно мало

В списке — большое количество победителей Лиги чемпионов. Данные Transfermarkt.

Лионель Месси, «ПСЖ»: € 60 млн

Самый дорогой футболист нашего списка. Впрочем, цена на Месси неоправданно мала, учитывая, что Килиан Мбаппе стоит € 160 млн.

Роберт Левандовски, «Бавария»: € 50 млн

Стоит в два раза меньше, чем Ромелу Лукаку. Хотя за последние 5 сезонов поляк забил на 100 с лишним мячей больше.

Криштиану Роналду, «МЮ»: € 35 млн

Португалец стоит на € 50 млн меньше, чем Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо, хотя в этом сезоне забил больше их обоих вместе взятых.

Карим Бензема, «Реал»: € 25 млн

За последние три сезона француз забил больше, чем Гарри Кейн, но при этом стоит в четыре раза меньше англичанина.

Луис Суарес, «Атлетико»: € 10 млн

Альваро Мората стоит € 35 млн, а Суарес — почти в три раза меньше. Справедливо?

Лука Модрич, «Реал»: € 10 млн

Обладатель «Золотого мяча» стоит всего десятку, в то время как его одноклубник Федерико Вальверде — € 65 млн.

Серхио Рамос, «ПСЖ»: € 8 млн

Титулованный испанец стоит значительно дешевле, чем его одноклубник Маркиньос (€ 75 млн).

Златан Ибрагимович, «Милан»: € 4 млн

Да, Златану уже 40 лет, но разве справедливо, что его стоимость аж на € 140 млн меньше, чем у Эрлинга Холанда? Да ещё и Артём Дзюба в два с лишним раза дороже шведа (€ 9 млн).

Эдинсон Кавани, «МЮ»: € 4 млн

Вряд ли нападающий заслуживает такой ценник, учитывая, что Мэйсон Гринвуд стоит € 50 млн.

Тьяго Силва, «Челси»: € 2,5 млн

Заслуженный ветеран стоит меньше € 3 млн. Другие центральные защитники «Челси» — Андреас Кристенсен (€ 35 млн), Антонио Рюдигер (€ 35 млн) и Трево Чалоба (€ 18 млн).