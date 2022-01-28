Криштиану Роналду

У Роналду есть недвижимость в Португалии, Италии, Англии, США, Испании. Дом в Башне Трампа в Нью-Йорке был куплен за $ 18,5 млн, но цена обвалилась более чем в 2 раза. Сейчас самой дорогой недвижимостью Криштиану считается особняк на Мадейре за $ 10 млн.