Подавали мячи своим кумирам, а затем сами стали идолами для миллионов фанатов.
21-летний полузащитник «Манчестер Сити» с 2007 по 2013 год подавал мячи игрокам клуба, за который сейчас выступает.
Самюэль Это'О оформил хет-трик за «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед» в 2014 году и подошёл к юному болбою Хадсону-Одои, который вскоре станет одним из лучших игроков команды.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» когда-то подавал мячи в «Аяксе» и даже сделал памятное фото с Луисом Суаресом.
Ещё один выходец из системы «Аякса» и поклонник Суареса.
Полузащитник «Манчестер Сити» гордится своим «болбойским» прошлым в «Бенфике».
Как-то попал на кадр в качестве болбоя во время празднования гола Иско и Санти Касорлы. Вскоре Диас уже сам играл за «Реал» вместе с тем же Иско.
Гвардиола прошёл через знаменитую каталонскую академию «Ла Масия». Главный тренер «Барсы» Терри Венейблс празднует победу на «Камп Ноу» в середине 1980-х, а юный Пеп радуется рядом с ним.
Легендарный нападающий «Реал», а ныне менеджер резервной команды «Реал Мадрид Кастилья» прошёл всю систему клуба с самых низов.
Рекордсмен «Сельты» по голам когда-то был простым болбоем.
Болбой Карлос Тевес (справа) рядом с суперзвездой «Бока Хуниорс» Хуаном Романом Рикельме, 2001 год.
Будущий рекордсмен сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей, 7-летний болбой «Аякса» Уэсли Снейдер рядом с Франком Райкардом в 1991 году.
Бывший болбой «Атлетико», который поиграл как за «матрасников», так и за их главного соперника — мадридский «Реал».
Бывший болбой «Галатасарая» Арда Туран празднует гол своей команды.
Полузащитник «Баварии» и сборной Франции когда-то был болбоем «Лиона».
Прошёл через всю систему «ПСЖ» с самого низа.
В Сети особенно популярно фото, как будущий полузащитник подаёт мяч лидеру «Барселоны» Лионелю Месси во время матча плей-офф Лиги чемпионов.
Начинал свой великий путь в футболе как болбой «Наполи».
Присоединился к академии «Баварии» в 1995 году в 11-летнем возрасте. Лам считает, что наблюдение за играми «Баварии» со стороны в качестве болбоя помогло ему добиться успеха в карьере.