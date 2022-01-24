Артём славится габаритами и всегда с жаром бросается на соперников, защищая партнёров. Поэтому за его карьеру случилось несколько драк. Вспоминаем самые яркие и резонансные.
Алексей Миранчук спровоцировал потасовку, в которой главным действующим лицом стал Дзюба. Он обещал найти одного из лидеров «Локомотива», хотел подраться прямо на поле.
Неудача в матче с «Краснодаром» привела к серьёзному конфликту в раздевалке. А Артём Дзюба подрался с партнёром по команде – Юрием Лодыгиным.
В конце встречи с «Краснодаром» случилась стычка, во время которой игроки «быков» налетели на Оздоева. Артём не стал медлить и выбрал себе самого мощного соперника — Александра Мартыновича.
В матче с ЦСКА (1:1) Азмун играл довольно грубо и не раз сталкивался с недовольством соперника. В одной из стычек на помощь пришёл Дзюба, который едва не добрался до Ивана Облякова.
Артём несколько раз грубо сыграл против защитника «Лейпцига» (0:2) Юпамекано. А во втором тайме футболист едва не подрался с Норди Мукиэле, помогло лишь вмешательство партнёров по команде.
Дзюба и Соболев столкнулись во время матча со «Спартаком» (2:1). Серьёзной драки не получилось, но потолкались футболисты знатно. А после матча Дзюба заявил, что его молодой соперник «ещё глупый».
В конце матча произошла драка. Полузащитник «Зенита» Барриос сцепился с игроком соперника, к потасовке присоединились и другие футболисты. Усердствовал и Дзюба, которого долго не могли остановить.