02.11.2019 — Дзюба пытался выяснить отношения с Обляковым

В матче с ЦСКА (1:1) Азмун играл довольно грубо и не раз сталкивался с недовольством соперника. В одной из стычек на помощь пришёл Дзюба, который едва не добрался до Ивана Облякова.