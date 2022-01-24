Лучшие чемпионаты Европы ушли на паузу. Но мы всё равно нашли несколько интересных для российского болельщика игр!
Первый товарищеский матч ЦСКА с новыми футболистами. Даст ли Алексей Березуцкий время Юсуфу Языджи и Хесусу Медине? Узнать можно уже в понедельник.
Предыдущая товарищеская игра с «Ботевом» не принесла клубу победы и закончилась потасовкой. Зато во вторник на поле могут выйти те, кого в этом году мы ещё не видели: например, Сергеев и Ракицкий.
Битва одних из фаворитов Кубка Африки. В составе каждой команды есть футболисты ведущих европейских клубов, а главным в матче станет противостояние лидеров «Ливерпуля» и «Аякса»– Салаха и Аллера.
«Локомотив» уже познакомил болельщиков с одним из новичков – в прошлом товарищеском матче гол забил Ян Кухта. Может, в среду мы увидим в игре за «Локо» и экс-форварда «Монако» Вильсона Изидора.
Противостояние между этими командами – всегда огонь! Когда-то даже Видаль дрался с Месси. В ближайшем матче Лионель не сыграет, но скучно быть не должно: Чили борется за путёвку на ЧМ-2022.
«Спартак» проводит первый матч под руководством Паоло Ваноли. Есть шанс ознакомиться с его идеями и посмотреть на всех новичков клуба – их сразу пятеро.
В 2021-м Канада набрала больше всех очков рейтинга ФИФА и уже вышла на ЧМ. В команде феерят Дэвис из «Баварии» и форвард «Лилля» Дэвид. Начинайте болеть сейчас, чтобы потом не считаться глором!