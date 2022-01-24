За границей выступают 18 наших игроков. Рассказываем, как дела у самых ярких из них по итогам первого месяца 2022 года.
Полузащитник «Монако» в последние месяцы страдает от травм. В первой части сезона Головин играл, а в этом году на поле ещё не появлялся. С начала января он лечится после растяжения брюшных мышц.
Хавбек «Аталанты» до Нового года не блистал, и казалось, вот-вот уйдёт в аренду. Но в 2022-м Миранчук вышел на поле в четырёх матчах подряд и сделал два ассиста. Жаль, что в последнем травмировался.
Тут порадовать нечем. Нападающий «Фиорентины» за последние три недели провёл на поле всего 17 минут в одном матче. От разгрома Кокорин свою команду не спас — у него ноль результативных действий.
Полузащитник «Валенсии» начал год бодро: вывел команду в 1/8 финала Кубка Испании и сыграл с «Реалом». Коронавирус в середине месяца подпортил картину. В последних матчах Черышев на поле не выходил.
Россиянин остаётся вторым вратарём «Байера», но в ближайшее время его не будет даже на скамейке. В середине января Лунёв травмировался и перенёс операцию. Андрей пропустит минимум полтора месяца.
Защитник «Антальяспора» — самый стабильный в этом списке. Кудряшов в каждом матче выходит в стартовом составе и проводит на поле все 90 минут. В этом году у него уже три матча в чемпионате Турции.
Вингер «Гиресунспора» начал год ударно — забил и принёс победу в матче с «Галатасараем». С тех пор результативных действий не было. Как и у Кудряшова, у Сулейманова в активе три матча в чемпионате.
Самый молодой игрок из этого списка (20 лет) вчера отметился. Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в Примере, выйдя в концовке победного матча с «Мальоркой». Ждём от хавбека новых достижений.