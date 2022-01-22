Самые странные рекорды футбольных звёзд мира из Книги Гиннесса

Икер Касильяс — наибольшее количество голов с центра поля за минуту

Испанский вратарь принял участие в челлендже на китайском телевидении в 2011 году и забил мяч в ворота с центральной линии 11 раз за 60 секунд. Больше в мире никто не смог.