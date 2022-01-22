Самые странные рекорды футбольных звёзд мира из Книги Гиннесса

Выбираем только необычные достижения. Здесь не будет рекорда Лионеля Месси по голам за год (91) или рекорда Криштиану Роналду по голам за сборную (111).
Испанский вратарь принял участие в челлендже на китайском телевидении в 2011 году и забил мяч в ворота с центральной линии 11 раз за 60 секунд. Больше в мире никто не смог.
Легендарный английский вратарь поймал мяч, летевший со скоростью 137 км/ч при падении с высоты 102,5 м.
Молодой английский футболист попал в обе штанги и перекладину ударами из-за пределов штрафной площадки всего за 7,75 секунды.
Вратарь «Манчестер Сити» ударом отправил мяч на 75,35 метра. Предыдущее рекордное достижение было превышено на 5,5 метра.
Поймал на ногу мяч, брошенный с высоты 18,59 м, и побил рекорд Месси (17,98 м). Ещё 2 странных рекорда Джейми: ему удалось развернуть своё авто за 11.85 с и за 5,14 с выпить чашку горячего шоколада.
Самый быстрый хет-трик (3 минуты и 22 секунды), покер (5 минут и 42 с) и пента-трик (8 минут и 59 с), рекорд по голам в одном матче Бундеслиги. Сделал всё в игре с «Вольфсбургом» в 2015-м.
В 2017-м Алли восемь раз за 30 секунд пробросил мяч между ног одноклубника по «Тоттенхэму» Жоржа-Кевина Н’Куду, выступившего в роли манекена.