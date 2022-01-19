Попасть в Книгу рекордов Гиннесса для Криштиану почти как прогуляться в парке.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» достиг огромных высот на футбольном поле и за его пределами.
111 голов в 180 матчах за сборную Португалии. Достижение иранца Али Даеи пало осенью. Роналду — самый возрастной игрок с хет-триком на ЧМ (33 года и 130 дней). 14 голов на Евро — тоже рекорд Роналду.
140 голов в ЛЧ — лучший результат для любого игрока в истории турнира. Роналду также является лучшим бомбардиром всех турниров УЕФА. Криштиану забивал в 11 матчах ЛЧ кряду. Это тоже рекорд.
96,7 млн в «Твиттере» (у второго Леброна Джеймса — 50,6 млн). 392 млн в «Инстаграме» — рекорд для любого человека на планете. Далее актёр Дуэйн «Скала» Джонсон и певица Ариана Гранде (по 291 млн).
Профиль Роналду просмотрели 112 млн раз. На втором месте Майкл Джордан и Лионель Месси (оба — по 92 млн).
По состоянию на 22 апреля 2021-го у Роналду было 124 726 150 лайков в «Фейсбуке». Певица Шакира на втором месте — 111 705 557 лайков.
У Роналду всего 72 впечатляющих рекорда в Книге Гиннесса. Мы перечислили лишь самые немыслимые из них.