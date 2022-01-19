Немыслимые рекорды Криштиану Роналду из Книги Гиннесса

Попасть в Книгу рекордов Гиннесса для Криштиану почти как прогуляться в парке.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» достиг огромных высот на футбольном поле и за его пределами.