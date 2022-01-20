Сборная самых «деревянных» футболистов

Эта команда могла бы побороться за медали в чемпионате России. Но воспринимать материал всерьёз не стоит.

Вратарь: Фредди Вудман, «Ньюкасл»

Woodman — «лесник» по-английски. Молодой (24 года) английский вратарь, который пытается стать №1 в «Ньюкасле», но мешают травмы.

Правый защитник: Лео Дюбуа, «Лион»

Du Bois — «древесина» по-французски. Капитан «Лиона» и игрок сборной Франции.

Центральный защитник: Юрриен Тимбер, «Аякс»

Timber — «древесина» по-нидерландски. 20-летнего защитника считают «новым де Лигтом».

Центральный защитник: Роберт Арболеда, «Сан-Паулу»

Arboleda — «роща» по-испански. Неуступчивый эквадорец, основной защитник «Сан-Паулу».

Левый защитник: Владислав Дубинчак, «Динамо Киев»

Ну тут всё просто. Ожидается, что именно этот 23-летний защитник станет заменой ушедшему в «Эвертон» Миколенко.

Центральный полузащитник: Бранко ван ден Бумен, «Тулуза»

Boomen — «деревья» по-нидерландски. Ван ден Бумен — один из лучших распасовщиков Лиги 2 и «Тулузы», которая рвётся обратно в вышку. У Бранко за 19 матчей этого сезона 5 голов и 12 голевых.

Центральный полузащитник: Оливер Норвуд, «Шеффилд Юнайтед»

Nor wood — «ни дерева» по-английски. Воспитанник «Манчестер Юнайтед» и жёсткий хавбек «ШЮ» и сборной Северной Ирландии.

Центральный полузащитник: Рафаэль Хольцхаузер, «Беерсхот»

Holzhäuser — «деревянные дома» по-немецки. Громадный (193 см) атакующий хавбек из клуба-аутсайдера чемпионата Бельгии. А когда-то был перспективным парнем в «Штутгарте».

Правый нападающий: Мэйсон Гринвуд, «Манчестер Юнайтед»

Greenwood — «лиственный лес» по-английски. Один из лучших молодых игроков мира. К 20 годам провёл больше 100 матчей за «МЮ» и побил рекорд Руни по голам, забив 16 штук в АПЛ.  У Руни было 15.

Левый нападающий: Даниил Лесовой, «Динамо»

Самый «деревянный» игрок чемпионата России со времён Романа Березовского. Один из самых ярких нападающих «Динамо», к сожалению, получивший тяжёлую травму летом. Сейчас Лесовой восстанавливается.

Центральный нападающий: Крис Вуд, «Ньюкасл»

Именно это «дерево» (англ. wood) стоило «Ньюкаслу» € 30 млн. Задача Вуда на ближайшие месяцы — уберечь «сорок» от падения в Чемпионшип.