Сборная самых «деревянных» футболистов

Эта команда могла бы побороться за медали в чемпионате России. Но воспринимать материал всерьёз не стоит.
Woodman — «лесник» по-английски. Молодой (24 года) английский вратарь, который пытается стать №1 в «Ньюкасле», но мешают травмы.
Du Bois — «древесина» по-французски. Капитан «Лиона» и игрок сборной Франции.
Timber — «древесина» по-нидерландски. 20-летнего защитника считают «новым де Лигтом».
Arboleda — «роща» по-испански. Неуступчивый эквадорец, основной защитник «Сан-Паулу».
Ну тут всё просто. Ожидается, что именно этот 23-летний защитник станет заменой ушедшему в «Эвертон» Миколенко.
Boomen — «деревья» по-нидерландски. Ван ден Бумен — один из лучших распасовщиков Лиги 2 и «Тулузы», которая рвётся обратно в вышку. У Бранко за 19 матчей этого сезона 5 голов и 12 голевых.
Nor wood — «ни дерева» по-английски. Воспитанник «Манчестер Юнайтед» и жёсткий хавбек «ШЮ» и сборной Северной Ирландии.
Holzhäuser — «деревянные дома» по-немецки. Громадный (193 см) атакующий хавбек из клуба-аутсайдера чемпионата Бельгии. А когда-то был перспективным парнем в «Штутгарте».
Greenwood — «лиственный лес» по-английски. Один из лучших молодых игроков мира. К 20 годам провёл больше 100 матчей за «МЮ» и побил рекорд Руни по голам, забив 16 штук в АПЛ. У Руни было 15.
Самый «деревянный» игрок чемпионата России со времён Романа Березовского. Один из самых ярких нападающих «Динамо», к сожалению, получивший тяжёлую травму летом. Сейчас Лесовой восстанавливается.
Именно это «дерево» (англ. wood) стоило «Ньюкаслу» € 30 млн. Задача Вуда на ближайшие месяцы — уберечь «сорок» от падения в Чемпионшип.