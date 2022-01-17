Фёдор Смолов

Ещё свежий пример. В 2018-м «Локо» купил Смолова у «Краснодара» за € 9 млн. А недавно, за полгода до истечения контракта, отдал его «Динамо» всего за € 120 тыс. Для такого игрока — почти бесплатно.