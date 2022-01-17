В прошлом году в клубе сменилось руководство. Состав команды заметно обновился. И если на покупки новичков ушли крупные суммы, то выгодно избавиться от прежних лидеров не получилось.
Самый скандальный кейс. Зе Луиша вернули в Россию за € 5,5 млн, но форвард не заиграл, с ним расторгли контракт. Зе разнёс клуб в интервью «Чемпионату», Цорну пришлось отвечать про травмы и зарплату.
Один из самых перспективных полузащитников России должен был расти в «Локо», но клуб не уговорил его переподписать контракт. ЦСКА забрал Мухина у конкурента за отступные всего в 15 млн рублей.
Ещё один талант. Вместо нового контракта с «Локомотивом» Иосифов уехал за мечтой. Теперь он подбирается к основе «Вильярреала» Унаи Эмери. А железнодорожники на переходе практически не заработали.
Ещё свежий пример. В 2018-м «Локо» купил Смолова у «Краснодара» за € 9 млн. А недавно, за полгода до истечения контракта, отдал его «Динамо» всего за € 120 тыс. Для такого игрока — почти бесплатно.
Чорлука — легенда «Локо». Лидер обороны хотел продлить контракт с клубом, но не увидел энтузиазма у боссов. Хорват решил, что в таком случае лучше закончить карьеру — это он и сделал летом 2021-го.
Основной правый защитник «Локомотива» хотел остаться в команде. Но клуб решил, что Игнатьев ему не нужен. Минувшим летом Владислав бесплатно перешёл в «Рубин» к Леониду Слуцкому.
Грузинский игрок был в основе чемпионского «Локомотива». Впоследствии Кверквелия выпал из состава, но клуб, вместо того чтобы заработать, отдал его в аренду. Прошлым летом у защитника истёк контракт.
В 2019-м форварда покупали у «Зенита» за € 2,25 млн. Травмы помешали Джорджевичу раскрыться. Аренда в Тулу прибыли не принесла — игрока не выкупили. Летом 2021-го «Локо» расторг с ним контракт.