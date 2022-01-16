Шесть игр с участием «Ливерпуля».
Два матча между «Ливерпулем» и «Атлетико» являются самыми дорогими в Лиге чемпионов. Команда Симеоне добилась победы в ответной игре, будучи дешевле мерсисайдцев на € 265 млн.
В третьем по стоимости матче Ла Лиги авторами голов стали Диего Коста и Дембеле. Состав «Атлетико» был дешевле, чем у «Барселоны», на € 79 млн.
В самом дорогом «эль класико» «Реал» избежал поражения благодаря голам Роналду и Бэйла. Состав «Барселоны» был дороже на € 177 млн. За каталонцев играли Иньеста, Коутиньо, Месси, Суарес.
Единственный матч с участием «Тоттенхэма» в этом топе. Их состав оценивался в € 622 млн, что на € 203 млн меньше, чем у «Ливерпуля».
Единственный матч после начала пандемии, попавший в топ. Салах и Жезус забили по голу, а Де Брёйне промахнулся с пенальти. Стоимость игроков «Ливерпуля» была больше на € 58 млн.
Команды вышли на поле практически в равных по стоимости составах. Единственный удар в послематчевой серии пенальти запорол Вейналдум – сейв совершил Браво.
«Атлетико» почти удалось удержать ничью, но голы Суареса и Месси в конце матча изменили результат. С 28-й минуты после удаления Диего Косты команда Симеоне играла вдесятером.
Состав «Атлетико» в матче с «Ливерпулем» был дешевле на € 448 млн. Единственный гол забил Сауль, оценивавшийся в то время в € 90 млн.
Единственный матч в истории футбола, в котором общая стоимость задействованных игроков превысила € 1,5 млрд. Голы Фабиньо, Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» уверенную победу.