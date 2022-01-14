Ещенко заметил Маркитесова в дубле

Он сам в этом признался: «Сказал ему: «Давай, расти, есть шансы попасть». Тем более команда омолаживается. У него есть все данные — и скорость, и возраст. Спустя некоторое время он оказался здесь».