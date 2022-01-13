Какого специалиста президент клуба хотел видеть в команде до Даниэля Фарке?
«Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наёмники. На таких ребятах, как Мусаев, будет строиться клуб».
«Никогда я не ставил состав. Не могу так унижать тренеров, чтобы диктовать им футболистов. Это безобразие, я считаю. Гончаренко я сказал: «Вы лучше больше проиграйте, но играйте в атаку».
«Это миф, что тренер «Краснодара» обязательно должен разговаривать на русском языке. Может ли в «Краснодаре» быть иностранный тренер? Конечно, может. Но мы ориентируемся на тренеров из школы».
«Я надеюсь, что Виктор Михайлович Гончаренко будет работать у нас до конца карьеры, но обычно в футбольной жизни бывает по-другому».
«Мы ориентированы на тренеров из школы. И у нас сейчас есть тренер в первой лиге. Если он отработает три года и мы увидим, что это то, что нам надо, мы обязательно дадим ему шанс».