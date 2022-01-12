Главный ветеран РПЛ подписал контракт с «Химками». Он играет уже более 20 лет! Вспоминаем, как менялся полузащитник.
Жирков начинал карьеру в тамбовском «Спартаке» в далёком 2001 году.
В 2004-м состоялся один из главных трансферов в карьере Жиркова. Он перешёл в ЦСКА и стал собирать трофеи.
Следующим клубом Жиркова стал «Челси». В 2009-м лондонский клуб заплатил за россиянина € 21 млн.
В 2011-м Жирков вернулся в Россию. Полузащитника купил богатый «Анжи».
Когда «Анжи» сменил курс развития, звёзды пошли на выход. Так в 2013-м Жирков стал игроком «Динамо».
В 2016-м Жирков перешёл в «Зенит». В Санкт-Петербурге Юрий задержался на пять лет и несколько раз стал чемпионом.
Сейчас Жиркову 38 лет, но он не собирается заканчивать карьеру. Зажжёт в «Химках»?