Сейду Думбия

Форвард много забивал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, после чего перешёл в «Рому». Там не задалось, и в 2015-м Думбия вернулся к армейцам в аренду. Спустя полгода ивуариец ушёл — его не стали выкупать.