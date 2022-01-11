Звёздные футболисты, которые играли в чемпионате США

Оставит ли Лоренцо Инсинье такой же яркий след в американском соккере?
Именно Бекхэм открыл МЛС на футбольной карте, когда перешёл в «Гэлакси» из «Реала». Символично, что теперь он заманивает звёзд в свой клуб «Майами».
Легенда «Арсенала», Анри провёл солидные 5 сезонов в МЛС: 122 матча, 51 гол. И награда лучшему игроку МЛС-2013 от ESPN.
Вместе с Анри в Нью-Йорк переехал и мексиканский центрдеф. Правда, Маркес задержался в МЛС лишь на два года.
Не захотев сидеть на скамейке в АПЛ, Кин отправился в Штаты за новым вызовом. Первый гол забил в дебютном матче, причём с паса Бэкхема. Всего с 2011-го по 2016-й Кин сыграл 125 матчей и забил 83 гола.
Возвращение в «Милан» совпало с кризисом клуба, так что Кака расторг контракт и уехал в МЛС. Особо блеснуть не вышло (75 матчей, 24 гола за 3 года), но временами Кака творил магию.
Переход Лэмпарда в «Нью-Йорк Сити», кажется, был хитрой схемой по будущему трансферу в «Ман Сити». Поскольку у клубов один владелец. Тем не менее пару лет и 29 матчей в МЛС англичанин отыграл.
У болельщиков «Сити», впрочем, был другой герой — Вилья настрелял 80 голов за 129 матчей.
Под свой дебютный сезон «Нью-Йорк» вообще украсил состав топовыми звёздами. Уговорили даже Пирло, который отыграл в МЛС последние два года карьеры.
Мощно стартовал (хет-трик в дебютной игре в старте), забил 21 гол в 33 матчах.
Воспитанник «Ювентуса» удивил всех, переехав в МЛС в расцвете сил. Уже в первом сезоне Джовинко разорвал лигу: 22 гола и 16 голевых (новый рекорд «гол+пас»).
Немец завершил карьеру в МЛС, отыграв три года за «Чикаго». Швайни рассказывал, что в МЛС высокий уровень физической подготовки, а вот понимание игры слабее.
Руни, вероятно, самый известный игрок столичного клуба. Чаще всего выстраивал игру команды, за 48 игр забил 23 гола.
Ибра по-королевски (впрочем, как всегда) зашёл в МЛС: 58 матчей, 53 гола. В том числе один кунг-фу-удар издали. И куча сумасшедших интервью.
С 2020-го Игуаин выступает за клуб Бекхэма. Пока выходит не особо ярко: 13 голов в 39 матчах.
Отказавшись от топ-клубов, Инсинье доиграет в «Наполи» до конца контракта и уйдёт в «Торонто». Зарплата в € 8 млн (чистыми) плюс бонусы, клуб оплатит ему дом, машину и перелёты.