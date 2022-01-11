Звёздные футболисты, которые играли в чемпионате США

2014-й: Фрэнк Лэмпард — из «Челси» в «Нью-Йорк Сити»

Переход Лэмпарда в «Нью-Йорк Сити», кажется, был хитрой схемой по будущему трансферу в «Ман Сити». Поскольку у клубов один владелец. Тем не менее пару лет и 29 матчей в МЛС англичанин отыграл.