Трансферные слухи недели

Обзор 10 возможных трансферов зимы. Бесконечная сага «Миранчук уходит» и попытки Марсьяля, Дембеле и Иско перезагрузить карьеру.

Антони Марсьяль
«Манчестер Юнайтед» → «Барселона»

Нападающий готов уйти из «МЮ» зимой. «Барса» готова его забрать (и перезапустить), но только в аренду с правом выкупа.

Алексей Миранчук
«Аталанта» → «Дженоа»

Из всех вариантов в Серии А, кажется, Миранчук ближе всего к «Дженоа». Во многом из-за персонального интереса Шевченко.

Аарон Рэмси
«Ювентус» → «Ньюкасл»

Аллегри подтвердил, что Рэмси покинет «Ювентус». Осталось найти солидный вариант. Пока «Ньюкасл» выглядит наиболее подходящим.

Габриэл Барбоза
«Фламенго» → «Зенит»

Бразилец очень интересен «Зениту» в свете возможного ухода и Азмуна, и Дзюбы. Но «Вест Хэм» тоже приценивается.

Лука Динь
«Эвертон» → «Челси»

У защитника конфликт с Бенитесом, и теперь слева появился Миколенко. «Челси» не против арендовать Диня.

Бруно Гимарайнс
«Лион» → «Арсенал»

Опорником интересуются сразу несколько клубов АПЛ, но впереди конкурентов «Арсенал».

Шарль Де Кетеларе
«Брюгге» → «Лестер»

Талантливый 20-летний форвард готов покинуть «Брюгге», а «Лестер» хочет обновить линию атаки (всё-таки Варди уже 34).

Кшиштоф Пёнтек
«Герта» → «Фиорентина»

Пёнтек был близок к возвращению в «Дженоа», пока карты не спутала «Фиорентина». Клуб экстренно ищет замену Влаховичу.

Мусса Дембеле
«Барселона» → «Бавария»

Проблемный игрок всё ещё высоко ценится на рынке, но пока все клубы лишь присматриваются. «Бавария» в деле.

Иско
«Реал» Мадрид → «Фиорентина»

Иско лишь 29 лет, и на лавке ему некомфортно. Даже если это лавка в «Реале». «Фио» — один из вариантов перезапустить карьеру.