Главные враги Лионеля Месси в футболе

С кем не сложились отношения у суперзвёздного футболиста «ПСЖ» и сборной Аргентины.
Пеле никогда не стеснялся критически высказываться об аргентинце. Он не раз заявлял, что Марадона лучше Месси. Более того, Пеле сказал, что ставит Круиффа и Беккенбауэра выше Месси как игроков.
Пеле считает, что у Месси есть только одно достоинство на футбольном поле: его левая нога. Причины неприязни бразильца к аргентинцу неизвестны. Возможно, дело в банальной зависти.
После одного из «эль класико» Месси встретил Арбелоа на автостоянке и назвал его «глупым». Конечно, это не понравилось экс-защитнику «Реала».
«Мне не нравился Месси тогда, не нравится он и сейчас. Надеюсь, он скоро завершит карьеру. Отсчитываю дни!» — сказал завершивший карьеру испанец.
Уход Тельо из «Барселоны» обусловили натянутые отношения с Месси. Сейчас Кристиан играет за «Бетис».
«Что ты делаешь? Ты ничего не значишь. Ты здесь только для того, чтобы отдать мне мяч», — сказал Лео в адрес Тельо во время одного из матчей Примеры.
В раздевалке сборной Аргентины произошла драка в 2011 году. Бурдиссо был недоволен игрой Месси на Кубке Америки и требовал от Лео большего. Серхио Агуэро пришлось разнимать партнёров по команде.
После Кубка Америки 2011 года Бурдиссо больше не играл за сборную Аргентины.
Икарди почти не играл за сборную Аргентины — всего 8 матчей с 2013 года. По данным СМИ, Месси не хочет видеть Мауро в команде из-за его отношений с Вандой Нарой — экс-женой Макси Лопеса, друга Лео.
Пути Месси и Икарди пересеклись в «ПСЖ» в межсезонье-2021, но, похоже, ненадолго. Мауро должен перейти в «Ювентус» на правах аренды, пробыв одноклубником Лионеля всего несколько месяцев.