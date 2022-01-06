Самые снежные футбольные матчи в России

Атмосферные кадры, которые приятно пересмотреть на новогодние праздники.
Начало «снежного дерби» задержали на 20 минут, а сама встреча состоялась в экстремальных условиях. ЦСКА победил со счётом 2:1, а у красно-белых ещё в первом тайме удалили Калиниченко.
В день матча в Москве зарядил снег, и к стартовому свистку поле напоминало белую скатерть. «Локомотив» обыграл соперника (2:0) и вышел во второй групповой этап Лиги чемпионов.
В то время ЦСКА защищал титул чемпиона, а Джикия выступал за «Амкар». Команды сыграли вничью (2:2) под непрекращающимся снегопадом — все голы забили до перерыва.
Метель не помешала хозяевам разгромить соперника — 3:0. Работники стадиона несколько раз очищали поле от снега, а затем нанесли красную разметку.
Ноябрь 2016-го оказался богатым на снежные матчи. «Зенит» победил (2:0) в то время, когда ещё играл на стадионе без крыши. Второй мяч, кстати, забил Кокорин.
Туляки тогда одержали первую победу под руководством Сергея Кирьякова. И сделали это в очень непростых погодных условиях!
Команды не порадовали голами, при этом провели матч на заснеженном поле без красного мяча. На тот момент в лиге были мячи только белого и жёлтого цветов.
Единственный матч из нашего списка, который прошёл на юге России. В конце 2020-го «Ахмат» и «Рубин» играли вот при такой прекрасной погоде.
Напоследок добавим чуть-чуть ПФЛ. Шикарный кадр с Дальнего Востока. Матч в Южно-Сахалинске прошёл под майским снегопадом.