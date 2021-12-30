«Манчестер Сити» разрывает Англию! Вынесли три рекорда в 2021 году

Мощнейшее выступление команды Хосепа Гвардиолы. Куда уж круче?!
Обыграв в 20-м туре «Брентфорд», превзошли свой же рекорд. Команда Гвардиолы взяла 36-ю победу в чемпионате Англии в 2021 году. Тридцать шесть! На втором месте «Ливерпуль» с 33 победами в 1982 году.
«Это означает, насколько хорошим был уходящий год. Мы выиграли АПЛ, Кубок лиги, играли в финале Лиги чемпионов. Большой успех! Эти победы означают не просто один день. Это 365 дней стабильности».
Мощнейшее выступление в атаке. Интересно, что один из лучших бомбардиров — Илкай Гюндоган, у него 15 голов в 2021 году.
В игре с «Брентфордом» пал ещё один рекорд — победы на выезде. «Сити» поднял планку до 19 матчей. «Тоттенхэму» в 1960 году удалось победить 17 раз.