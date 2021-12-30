«Манчестер Сити» разрывает Англию! Вынесли три рекорда в 2021 году

36 побед в АПЛ за год

Обыграв в 20-м туре «Брентфорд», превзошли свой же рекорд. Команда Гвардиолы взяла 36-ю победу в чемпионате Англии в 2021 году. Тридцать шесть! На втором месте «Ливерпуль» с 33 победами в 1982 году.