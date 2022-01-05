Игра с шайбой — любимый вид спорта экс-игроков «Зенита».
Мостовой — самый опытный «футбольный хоккеист». Сейчас он играет в Ночной хоккейной лиге на позиции защитника. По словам Александра, после хоккея ему легче восстанавливаться, чем после футбола.
После завершения карьеры Аршавину стало интереснее играть в хоккей, чем в футбол. Почему? Он рассказал, что в футболе читает всё на ход вперёд, а в хоккее ему нужно преодолевать себя.
Широков играет в хоккей с 2007 года. Тогда он обменялся игровой амуницией с однофамильцем Сергеем Широковым (игрок ХК «Спартак») и теперь выходит на лёд в его джерси.
Сычёв — игрок Ночной хоккейной лиги. Его любовь к шайбе можно объяснить историей: перед Евро-2008 сборная так зарубилась в хоккей на приставке, что Хиддинку пришлось разгонять игроков.
Сапогов в детстве метался между футболом и хоккеем. Возможно, если бы купил клюшку, то карьера продлилась бы дольше. В 2015 году Алексей шутил: «Летом еду на просмотр в НХЛ — «Колорадо Эвеланш».
Кержаков впервые вышел на лёд в качестве вратаря летом 2020-го. С тех пор у Александра очень много фото в хоккейной амуниции.
Торбинский родился в холодном Норильске — без клюшки и шайбы никуда. В 2010-м говорил, что хотел бы после карьеры поработать в хоккее. Но пока ограничивается посещением матчей «Флориды Пантерз».
Пару лет назад на коньки встал и Быстров. Ему и Аршавину подарили джерси СКА.
Чех исполнил мечту. Завершив карьеру, он стал вратарём полупрофессионального хоккейного клуба «Гилфорд Феникс». В этом сезоне Чех сыграл восемь матчей, сделал два шат-аута и отразил 93,5% бросков.