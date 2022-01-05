«Летом еду на просмотр в «Колорадо Эвеланш». Футболисты, играющие в хоккей

Игра с шайбой — любимый вид спорта экс-игроков «Зенита».

Александр Мостовой

Мостовой — самый опытный «футбольный хоккеист». Сейчас он играет в Ночной хоккейной лиге на позиции защитника. По словам Александра, после хоккея ему легче восстанавливаться, чем после футбола.

Андрей Аршавин

После завершения карьеры Аршавину стало интереснее играть в хоккей, чем в футбол. Почему? Он рассказал, что в футболе читает всё на ход вперёд, а в хоккее ему нужно преодолевать себя.

Роман Широков

Широков играет в хоккей с 2007 года. Тогда он обменялся игровой амуницией с однофамильцем Сергеем Широковым (игрок ХК «Спартак») и теперь выходит на лёд в его джерси.

Дмитрий Сычёв

Сычёв — игрок Ночной хоккейной лиги. Его любовь к шайбе можно объяснить историей: перед Евро-2008 сборная так зарубилась в хоккей на приставке, что Хиддинку пришлось разгонять игроков.

Алексей Сапогов

Сапогов в детстве метался между футболом и хоккеем. Возможно, если бы купил клюшку, то карьера продлилась бы дольше. В 2015 году Алексей шутил: «Летом еду на просмотр в НХЛ — «Колорадо Эвеланш».

Александр Кержаков

Кержаков впервые вышел на лёд в качестве вратаря летом 2020-го. С тех пор у Александра очень много фото в хоккейной амуниции.

Дмитрий Торбинский

Торбинский родился в холодном Норильске — без клюшки и шайбы никуда. В 2010-м говорил, что хотел бы после карьеры поработать в хоккее. Но пока ограничивается посещением матчей «Флориды Пантерз».

Владимир Быстров

Пару лет назад на коньки встал и Быстров. Ему и Аршавину подарили джерси СКА.

Бонус: Петр Чех

Чех исполнил мечту. Завершив карьеру, он стал вратарём полупрофессионального хоккейного клуба «Гилфорд Феникс». В этом сезоне Чех сыграл восемь матчей, сделал два шат-аута и отразил 93,5% бросков.