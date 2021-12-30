Криштиану не может продать квартиру уже два года, даже серьёзно сбив цену

Роналду выставил объект на продажу в 2019-м по цене $ 9 млн — в два раза меньше, чем покупал. Уже тогда Трамп стал «токсичным», общественные активисты годами требовали у Криштиану продать квартиру.