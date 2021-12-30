Роналду купил квартиру в Башне Трампа за $ 18,5 млн перед выборами президента США в 2016 году. Владеть активом считалось очень престижно после того, как Дональд Трамп стал 45-м президентом страны.
Дональд Трамп проиграл Джо Байдену на выборах в 2020 году. Соответственно, все активы, связанные с брендом Трампа, резко обесценились.
Более того, в деловой среде считается «токсичным» вообще быть как-то связанным с именем Трампа.
Например, канадская светская львица-миллиардер Сюзанна Роджерс стала изгнанницей в высшем обществе после публикации фото с Трампом и похвалы в его адрес.
У Криштиану Роналду проблема другого характера — он не может избавиться от квартиры в Трамп-Тауэр, несмотря на всю её роскошь внутри.
Три спальни, четыре ванных комнаты, художественная галерея, паркетные полы XVIII века из Версальского дворца, отдельное офисное помещение.
Ультрасовременный тренажёрный зал, библиотека со старинными книгами, шикарная панорама на Центральный парк Нью-Йорка и небоскрёбы Манхэттена.
Именно квартира Роналду в Башне Трампа стала прообразом для создания резиденции Кристиана Грея, главного героя «50 оттенков серого».
Роналду выставил объект на продажу в 2019-м по цене $ 9 млн — в два раза меньше, чем покупал. Уже тогда Трамп стал «токсичным», общественные активисты годами требовали у Криштиану продать квартиру.
За $ 9 млн недвижимость никто так и не приобрёл, поэтому Криштиану пришлось сбить цену на $ 11 млн по сравнению с первоначальной. Сейчас квартира стоит $ 7,5 млн.
Активы Трампа стали насколько «токсичными», что даже за $ 7,5 млн квартиру никто не покупает. Вероятно, цену придётся сбивать ещё больше.