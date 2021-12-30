25 российских футболистов, больше всего подорожавших за 2021 год

Эти игроки отметились наибольшим прогрессом, если брать трансферную стоимость с января по декабрь. Считаем в миллионах и процентах. Для некоторых это был лучший год! Все цифры — Transfermarkt.
Нынешняя стоимость: € 12 млн.
В 2021 году Захарян рванул из дубля «Динамо» в основной состав, сборную и на карандаш европейским топ-клубам.
Нынешняя стоимость: € 7 млн.
Прогресс 19-летнего форварда не такой эффектный, но тоже стремительный.
Нынешняя стоимость: € 25 млн.
Головин немало времени пропустил из-за травм, однако стал одним из самых креативных игроков «Монако». В плюс сыграла и хорошая пресса.
Нынешняя стоимость: € 7 млн.
Засверкал в «Рубине» и летом перешёл в «Динамо». В пересчете стоимости это тоже учитывается. Сумма была — € 7,5 млн.
Нынешняя стоимость: € 9 млн.
В 2021 году закрепился в основе «Динамо» и попал в сборную.
Нынешняя стоимость: € 7,5 млн.
В ушедшем году Жемалетдинов преобразился и выдал лучший результат. Хотя осенняя часть ему удалась хуже.
Нынешняя стоимость: € 4 млн.
Стал основным в «Локомотиве», выиграл Кубок России, съездил на Евро в составе сборной и перешёл в ЦСКА.
Нынешняя стоимость: € 4 млн.
Рывок в стоимости произошёл уже в этом сезоне, когда Агаларов раззабивался. Тем не менее это один из лучших перформансов.
Нынешняя стоимость: € 9 млн. В целом стабильный рост по всему году.
Нынешняя стоимость: € 3,5 млн.
Атакующий хавбек «Арсенала» подорожал в том числе из-за уже свершившегося трансфера в «Спартак».
Нынешняя стоимость: € 3,5 млн.
Ещё один молодой игрок «Динамо». прибавивший в стоимости.
Нынешняя стоимость: € 7 млн.
Цена Смолова скачет в последние сезоны, и набрать 2,5 млн ему удалось благодаря сильной первой половине этого сезона.
Нынешняя стоимость: € 3,5 млн.
Самошников заявил о себе в «Рубине», попал в сборную и в шорт-листы ко многим топ-клубам.
Нынешняя стоимость: € 3 млн.
Один из лидеров мощно прибавившего «Сочи», раскрывшийся после перехода из «Зенита».
Нынешняя стоимость: € 9 млн.
История с переездом в Европу не сложилась, и Кузяев остался в «Зените», где продолжил держать уровень. Скромная прибавка в стоимости.
Нынешняя стоимость: € 2,5 млн.
Воспитанник «Краснодара» теперь рядом с основой и получил заслуженный прогресс в стоимости.
Нынешняя стоимость: € 3 млн.
Хавбек «Локомотива» прибавил благодаря первой части года, когда был в основной обойме Николича.
Нынешняя стоимость: € 4 млн.
Результативный опорник, ярко заигравший в этом сезоне. Попал в сборную и интересует «Спартак».
Нынешняя стоимость: € 2,5 млн.
При Николиче играл постоянно и на разных позициях. Прогресс скромный, но заслуженный.
Нынешняя стоимость: € 2 млн.
Вратарь с характером, вышедший с «Крыльями» в РПЛ и продолжающий развиваться.
Нынешняя стоимость: € 4 млн.
Один из лучших игроков «Спартака», даже в такие кризисные времена.
Нынешняя стоимость: € 2,8 млн.
Разорвал ФНЛ (40 голов) и уже показал себя в РПЛ. Близок и к сборной, и к «Зениту».
Нынешняя стоимость: € 2,8 млн.
На прирост повлиял трансфер в «Локомотив».
Нынешняя стоимость: € 1,5 млн.
Перешёл в «Урал» и начал стабильно играть. Настолько впечатлил, что получил вызов в сборную и предложение от «Локомотива». Отличный прогресс!
Нынешняя стоимость: € 2 млн.
Один из самых надежных вратарей РПЛ, заметно подорожавший в процентном соотношении. Вырастет сильнее, если случится трансфер в один из топ-клубов.