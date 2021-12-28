У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси есть необычная татуировка в виде губ на животе. Что она означает?
Татуировка имеет важное значение для Месси, поскольку отдаёт дань уважения его возлюбленной Антонелле Роккуццо.
Лионель женился на Антонелле в июне 2017 года. Тогда же он показал публике своё новое тату.
Вытатуированные на теле губы Антонеллы Рокуццо — символ любви аргентинца к своей жене.
Семья очень важна для Месси, что он постоянно подчёркивает в социальных сетях.
На теле Месси есть более 10 татуировок, посвящённых Антонелле, матери Селии Марии Куччиттини, детям Тьяго, Матео и Чиро, городам Росарио и Барселоне — значимым местам для футболиста.
Примечательно, что Месси оставляет чистым торс. Татуировки набиты на руке, ногах, животе.