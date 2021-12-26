Самые дорогие футболисты в мире не старше 23 лет

Каждый из них стоит дороже, чем Месси (€ 60 млн). Все цифры — Transfermarkt.
Француз удерживает лидерство среди самых дорогостоящих молодых футболистов. Впрочем, три года назад его стоимость составляла € 200 млн.
С каждым годом стоимость норвежского таланта неизменно растёт. Главный вопрос — в каком клубе Эрлинг начнёт сезон-2022/2023?
Один из любимчиков Пепа Гвардиолы делит в списке третье место. До нынешнего года он ещё никогда не стоил € 85 млн.
Нынешний сезон получается для англичанина достаточно непростым. В «Боруссии» стоимость игрока составляла € 100-120 млн, но после переезда в Англию несколько уменьшилась.
В это трудно поверить, но 18-летний парень из «Барсы» стоит дороже, чем Роналду (€ 35 млн) и Бензема (€ 25 млн) вместе взятые. Возможно, уже в ближайшие годы Педри пробьёт отметку € 100 млн.
Трент входит в семёрку самых дорогих английских футболистов и делит второе место среди самых дорогостоящих игроков «Ливерпуля» (выше стоимость только у Салаха).
Самый молодой футболист в этом списке. В феврале 2020-го он стоил всего € 12 млн, но с тех пор его ценник вырос в шесть раз.