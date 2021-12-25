Самые яркие молодые игроки РПЛ в этом сезоне

Свежая кровь чемпионата России. Собрали топ-10 янгстеров по результативности. В списке лишь два легионера!
Достаточно уже того, что Агаларов — лучший бомбардир чемпионата. Помимо 13 голов, заслужил вызов в сборную и внимание более-менее всех топ-клубов. А по слухам, интересуются им и за рубежом.
Разносторонний игрок «Динамо», который олицетворяет систему Шварца. Шиманьски хорош в прессинге, здорово разгоняет атаки и прекрасен, когда нужно точно навесить с точки. 4 голевые — со стандартов.
Главный юниор чемпионата Захарян в силу возраста ещё не так стабилен. Однако приличные 10 баллов за полсезона он выбил. Особенно мощным вышел перформанс с «Химками» — на 3 голевые за матч.
Капитан и мозг «Ростова». У Глебова максимальные настройки игры в отборе, а в этом сезоне — и в атакующей игре.
Разгоняет нападение «Динамо» на флангах (может выйти и слева, и справа), но часто материализуется в центре штрафной и ловит свои моменты.
В этом сезоне вдруг выяснилось: Уткин — главный эксперт РПЛ по штрафным. До перехода в «Ахмат» Даниил не забивал прямыми ударами, а тут сразу 3 гола со штрафного.
Техничный, быстрый и с хорошим ударом — Тюкавин подвинул всех конкурентов за место центрфорварда в «Динамо». Хотя в реализации ему надо добавлять.
При Гончаренко стал игроком основы (в прошлом сезоне сыграл 5 матчей), так что даже Кабелла и Классон разошлись на фланги. Очень активен в чужой штрафной: заработал 3 пенальти.
Переходит в «Спартак» в статусе одного из самых талантливых игроков. Хлусевич сочетает мощь, энергию и хороший удар. Хотя в «Спартаке» его ждёт совсем другой уровень конкуренции (справа — Мозес).
За голы в «Ростове» преимущественно отвечает Полоз, а конструировать атаки доверено молодому шведу. Альмквист создал 7 явных голевых моментов, лидируют по этому показателю Классон (7) и Малком (9).