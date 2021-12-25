Как звёзды футбола праздновали Рождество?

Рождество не только праздник, но и время, когда соцсети заполняются семейными фотографиями. Футболисты не исключение. Изучили, как провели время звёзды.

Криштиану Роналду отпраздновал Рождество с кучей родственников.

Лионель Месси позировал с женой возле ёлки.

Неймар провёл время с близкими.

Роберт Левандовски отдыхал с женой и детьми.

Дэвид Бекхэм — самый оригинальный. Зачем друзья и родственники, если есть собаки?

Кевин Де Брёйне — ещё один семейный человек.

Винисиус Жуниор отдохнул с друзьями.

Алисон Бекер оделся с семьёй в едином стиле.