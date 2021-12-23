Лионель Месси: € –40 млн (–40%). Нынешняя стоимость: € 60 млн

Годы берут своё. В 34 года Лео, конечно, не может оцениваться в пиковые € 180 млн, как было в 2018 году. Поскольку Месси ещё и не блещет во Франции, у него -40% стоимости за год.