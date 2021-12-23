Десятка топовых игроков, которые значительно просели в цене. Есть катастрофические падения. Все цифры — Transfermarkt.
Цена Мане планомерно снижается с 2019 года (когда он в максимуме стоил € 150 млн). В 2021 у него сразу -33%. Дело и в возрасте (Садио на пороге 30 лет), и в конкуренции в «Ливерпуле».
Годы берут своё. В 34 года Лео, конечно, не может оцениваться в пиковые € 180 млн, как было в 2018 году. Поскольку Месси ещё и не блещет во Франции, у него -40% стоимости за год.
Хуже всего провёл 2021-й Коутиньо. -66,7% к стоимости — эта цифра максимально иллюстрирует его кошмарный год.
Кажется, Неймар тоже прошёл свой пик. Почти два года (2017-2019) бразилец оценивался в € 180 млн. Однако ему уже 29 и даже статус главной звезды «ПСЖ» ушёл.
Одно из разочарований года: Сауль потерялся в «Челси», вылетел из сборной и «сбросил» 50% от стоимости.
Кризис Азара продолжается. Травмы, плохая форма и мощная конкуренция привели к тому, что «Реал» даже не успел понять, что такое эффект Азара. В этом сезоне у бельгийца 1 голевой пас в 14 матчах.
Фирмино никогда и не был особенно звёздным игроком. Поэтому его –47,2% к стоимости, кажется, просто из-за возраста (30 лет) и невзрачной роли.
Спасением для «Барселоны» не стал, как и не вышло качественного перехода на новый уровень в топ-клубе. Возможно, всё испортил общий хаос в клубе.
Пьянич уехал в аренду в «Бешикташ» и там не блещет (только 2 голевых передачи). Объяснимое падение стоимости.
У Де Брёйне, скорее, плановое снижение. Евро-2020 получился смазанным из-за травмы. А в «Ман Сити» Кевин держит привычный уровень.