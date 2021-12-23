Месси за годы карьеры сумел заработать сотни миллионов долларов. Эта сумма денег позволяет покупать практически всё, что он пожелает.
Из особняка стоимостью $ 7 млн открывается вид на Средиземное море и Каталонские холмы. Здесь также есть театр, тренажёрный зал, бассейн и спа.
Ferrari 335 Sport Spider Scaglietti 1957 года — знаменитый автомобиль, которым управлял Стерлинг Мосс в 1958-м на Гран-при Кубы. Месси выиграл торги на аукционе в Мадриде, отдав за авто $ 35 млн.
Самолет стоит $ 15 млн и включает кухню, две ванные комнаты и 16 сидений, которые можно сложить в 8 кроватей. Месси использует джет, чтобы путешествовать по миру вместе со своей семьёй.
Открыл собственный тематический парк площадью 42 тыс. м² в китайском Нанкине под названием The Messi Experience Park. Все посетители могут окунуться во вселенную Месси с помощью новейших технологий.
Стоимость — более $ 13 млн. Яхта длиной 28 метров может принять девять гостей и имеет VIP-зал для отдыха.
$ 420 тыс. детскому благотворительному фонду ЮНИСЕФ, $ 46 тыс. на помощь детям-беженцам из Сирии, $ 5 млн для оказания помощи японцам в борьбе с цунами — малая часть из пожертвований Месси.