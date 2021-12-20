Бывший наставник сборной России уже побеждал в Польше, а теперь возглавил лидера чемпионата Венгрии «Ференцварош». Самое время вспомнить других наших тренеров, которые пробовали в зарубежных клубах.
Юрий Сёмин дважды возглавлял «Динамо» Киев (2008-2009 и 2010-2012), где взял чемпионат, Суперкубок и вышел в 1/2 Кубка УЕФА. С 2013 по 2014 год работал в азербайджанской «Габале», но там без трофеев.
Валерий Газзаев потренировал киевское «Динамо» между двумя приездами Сёмина — с 2009 по 2010 год. Получилось чуть хуже — только Суперкубок Украины.
Леонид Слуцкий решил попробовать силы в Европе после работы в ЦСКА. В 2017-м был английский «Халл Сити», а с 2018-го по 2019-й — голландский «Витесс». Успехов не добился.
Андрей Тихонов принял «Астану» в прошлом году, а в этом случился скандал. Команда самовольно ушла с поля, тренер не помешал. Итог: дисквалификация и разрыв контракта. До трофеев Тихонов не добрался.
После второго ухода из «Спартака» в 2014 году Валерий Карпин возглавил «Мальорку». Приблизить команду к возвращению в испанскую Ла Лигу не получилось, и тренера отправили в отставку.
Курбан Бердыев ещё в 90-е тренировал в Казахстане и Туркменистане. Сейчас он вновь в «Астане». В этом году команда выиграла Кубок Казахстана.
Валерий Непомнящий работал за границей больше всех. Были команды из Турции, Южной Кореи, Китая и Японии. Успешнее всего получилось в «Пахтакоре» — в 2006-м тренер взял чемпионат и Кубок Узбекистана.
Гаджи Гаджиев в 2001 году возглавил японскую команду «Санфречче Хиросима». Единственный опыт тренера за границей продлился недолго. Успехов не было, и отставка состоялась уже через два месяца.
Анатолий Бышовец тренировал зарубежные команды дважды. Ни с кипрским АЕЛом (1992-1993), ни с донецким «Шахтёром» (1999) трофеев завоевать не получилось.