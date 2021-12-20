Юрий Сёмин дважды возглавлял «Динамо» Киев (2008-2009 и 2010-2012), где взял чемпионат, Суперкубок и вышел в 1/2 Кубка УЕФА. С 2013 по 2014 год работал в азербайджанской «Габале», но там без трофеев.