Самые дорогие вещи, которыми владеет Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» с состоянием $ 500 млн является самым богатым футболистом мира. Какие предметы роскоши есть в его коллекции?
Собственный частный самолет, который стоит $ 70 млн.
Способен вместить более десяти человек за рейс. Роналду чаще всего пользуется им со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.
$ 18,5 млн. Прекрасный вид на реку Гудзон, Эмпайр-стейт-билдинг и Центральный парк Нью-Йорка.
$ 7,1 млн. У Криштиану также есть роскошные апартаменты в Лиссабоне и других городах Португалии.
$ 18 млн. Один из самых дорогих автомобилей в мире.
Lamborghini Aventador, автомобили Bentley, Porsche, Mercedes и Bugatti также являются частью автопарка Криштиану (всего 19 машин).
$ 1,85 млн. Украшены 424 белыми бриллиантами.
Cтоит более € 100 млн. Бренд Роналду CR7 предлагает широкий выбор товаров для повседневной жизни, включая мужскую одежду, нижнее белье, коллекцию очков и парфюмерию.