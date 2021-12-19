Новые звёзды Российской Премьер-Лиги. Раньше вы о них не знали

Летом в нашем чемпионате появилось несколько крутых футболистов. Вот пять самых ярких.
Датчанин оформил хет-трик в дебютном матче РПЛ. На этом Дрейер не остановился и отличился в играх с «Локомотивом», «Сочи», «Динамо» и «Нижним Новгородом».
Колумбиец забил восемь голов и отдал пять ассистов в 11 матчах РПЛ. Его результативные действия принесли «Сочи» 11 очков.
76% голов «Уфы» — вот сколько забил Агаларов. Без нападающего команда, скорее всего, уже практически лишилась бы шансов на спасение.
Бразилец забил семь мячей в РПЛ (четыре — московским командам) и два в Лиге чемпионов. По итогам первой части сезона Клаудиньо попал в сборную лучших игроков чемпионата.
Ещё один колумбиец в этом списке. Кордоба набрал 6+4 по системе «гол+пас» в 15 матчах. Но с октября сбавил — забил всего один мяч и получил травму подколенного сухожилия.