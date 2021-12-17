Тренеры-иностранцы в «Спартаке»: сколько продержится Паоло Ваноли?

Ещё никому не удавалось сохранять свой пост дольше двух лет.

🇮🇹 Невио Скала — пришёл в январе 2004 года

Был тренером «Спартака» 8 месяцев и 1 день. Ушёл в сентябре 2004-го.

🇩🇰 Микаэль Лаудруп — пришёл в сентябре 2008 года

Был тренером «Спартака» 7 месяцев и 3 дня. Ушёл в апреле 2009-го.

🇪🇸 Унаи Эмери — пришёл в июле 2012 года

Был тренером «Спартака» 4 месяца и 16 дней. Ушёл в ноябре 2012-го.

🇨🇭Мурат Якин — пришёл в июне 2014 года

Был тренером «Спартака» 11 месяцев и 26 дней. Ушёл в июне 2015-го.

🇮🇹 Массимо Каррера — официально возглавил команду в ноябре 2016-го

Был тренером «Спартака» 1 год, 11 месяцев и 10 дней. Ушёл в октябре 2018-го.

🇩🇪 Доменико Тедеско — пришёл в октябре 2019 года

Был тренером «Спартака» 1 год, 7 месяцев и 17 дней. Ушёл в мае 2021-го.

🇵🇹 Руй Витория — пришёл в мае 2021 года

Был тренером «Спартака» 6 месяцев и 21 день. Ушёл в декабре 2021-го.

🇮🇹 Паоло Ваноли — пришёл в декабре 2021 года

На сколько задержится в «Спартаке» новый главный тренер?..