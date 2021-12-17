Тренеры-иностранцы в «Спартаке»: сколько продержится Паоло Ваноли?

Ещё никому не удавалось сохранять свой пост дольше двух лет.
Был тренером «Спартака» 8 месяцев и 1 день. Ушёл в сентябре 2004-го.
Был тренером «Спартака» 7 месяцев и 3 дня. Ушёл в апреле 2009-го.
Был тренером «Спартака» 4 месяца и 16 дней. Ушёл в ноябре 2012-го.
Был тренером «Спартака» 11 месяцев и 26 дней. Ушёл в июне 2015-го.
Был тренером «Спартака» 1 год, 11 месяцев и 10 дней. Ушёл в октябре 2018-го.
Был тренером «Спартака» 1 год, 7 месяцев и 17 дней. Ушёл в мае 2021-го.
Был тренером «Спартака» 6 месяцев и 21 день. Ушёл в декабре 2021-го.
На сколько задержится в «Спартаке» новый главный тренер?..