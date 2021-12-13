В этом году жеребьёвку футбольной ЛЧ отменили и перенесли из-за ошибок с корзинами для «Вильярреала», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Атлетико». Какие скандалы были раньше?
Легендарная итальянская актриса Софи Лорен вытащила для сборной своей страны США из четвёртой корзины — слабейшего соперника из возможных.
Диего Марадона обвинил актрису в ношении специального кольца, которое притягивало спрятанный внутри шарика с бумажкой магнит.
Лотар вытащил один шар, подержал его и заменил на другой. Немцам досталась слабая Коста-Рика. Итальянские СМИ обвинили ФИФА в нагреве шаров. Якобы перед жеребьёвкой нужные помещали в микроволновку.
Похожий случай произошёл в 2015 году, когда Хавьер Санетти вытаскивал соперника «Реала» по 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда мадридскому клубу выпала «Рома». Все говорили о махинациях с шарами.
Перед жеребьёвкой 1/8 финала ЛЧ-12/13 канал Sky Sport показал сюжет о репетиции. Через сутки её результаты повторились и стали официальными. Хотя вероятность исхода составляла 0,19%.
Член экспертной судейской коллегии УЕФА заявил о манипуляции итогами жеребьёвки 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ в 2013 году, чтобы избежать встречи сильнейших команд друг с другом. Якобы использовались виброшары.
Чакар показал видео подозрительных действий участников жеребьёвки. И в прямом эфире провёл собственную жеребьёвку по методике УЕФА, получив те же самые результаты.