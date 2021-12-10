Лучшие матчи «Динамо» и «Зенита» в Москве (и в Химках)

В воскресенье нас ждёт рубка за лидерство в РПЛ. Пока команды готовятся, мы собрали самые насыщенные голами матчи на территории «Динамо» в XXI веке.
«Динамо» переживало кризис, а «Зенит», напротив, рвался в тройку. В составе питерцев обосновался юный Кержаков. Он и отдал пас на Астафьева в первом голе.
Кошмарный день для «Зенита» и персонально — для вратаря Чонтофальски (только приехал в Россию). Много ошибался, чем пользовалось «Динамо». За первые полчаса накидали три мяча.
Матч примечателен не голами, а составами: в матче сыграли всего 6 россиян. Колодин и Яшин у «Динамо», Радимов, Аршавин и Кержаков (+Кожанов с замены) — у «Зенита». То было время португальцев и чехов.
Перестрелка, где особую роль сыграли форварды замены. Кержаков на 29-й минуте вышел вместо травмировавшегося Пошкуса и забил через 4 минуты. А Сисеру — сравнял во втором тайме.
Мощное выступление «Динамо» Кобелева. Переломили игру во втором тайме, а дубль у Колодина. Третий гол положил Данни, который очень скоро окажется в «Зените».
И вот уже Данни забивает бывшему клубу.
«Зенит» практически повторил результат из 2003-го и за первые полчаса сделал счёт 0:3. У «Динамо» не получалось вообще ничего.
Де-факто гол был один (но какой!): Гранат забил со штрафного. «Динамо» очень хотело отомстить за 1:5, но матч был остановлен из-за петарды, которая прилетела в Шунина.
Самый результативный матч «Динамо» и «Зенита» в Москве последних лет. И.о. главного тренера «бело-голубых» был Чикишев (вместо Кобелева), но вышло так себе. Игру с «Зенитом» проиграли во втором тайме.
Мощная заруба: 10 жёлтых карточек и 2 красные, куча борьбы и столкновений. «Зенит» больше владел мячом и бил, но единственный гол именно у «Динамо».
Ждём эффектного закрытия футбольного года. «Динамо» может выйти на первое место, а «Зенит» на подъеме после матча с «Челси». Ух!