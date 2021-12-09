Очередной матч — очередной разгром. У «Барсы» 27 пропущенных мячей и 6 поражений в 7 очных матчах в Лиге чемпионов в последние годы. Вспомним все! →
Глобально «Баварии» уже ничего было не надо. Но мюнхенцы накидали гостям три безответных гола не вполне основным составом. Голы у Мюллера, Сане и Мусиалы. →
Совсем недавний разгром, который мюнхенцы устроили на «Камп Ноу». Отличился Мюллер и Левандовски — дважды. →
Один из худших дней в истории «Барсы». Жуткий матч, где в каждом тайме прилетело по 4 гола. →
Серьёзная заруба в полуфинале Лиги чемпионов. Надо отметить, что тогда по сумме встреч прошла именно «Барса». На голы Бенатии, Левандовского и Мюллера дважды ответил Неймар. →
Единственная игра за последние годы, когда «Барса» доминировала и показала, кто на «Камп Ноу» хозяин. Дубль Месси и гол Неймара. →
Ещё один полуфинал, когда «Бавария» была на ходу и куражилась. Роббен, Пике (в свои ворота) и Мюллер зафиксировали разгром. →
Первый матч того полуфинала, когда немцы закрыли большую часть вопросов о том, кто идёт дальше. Голы у Мюллера — дважды, Марио Гомеса и Роббена.