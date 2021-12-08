У «Спартака» большие проблемы перед «Легией». Кто не сыграет в Польше?

С атакой у красно-белых настоящая беда. Возможно, в решающем матче Лиги Европы придётся выпустить Мелкадзе.
Джордан Ларссон травмирован. В этом сезоне у шведа совершенно не клеится игра, но как опция в атаке он по-прежнему важен. Тем более в Лиге Европы у него 1 гол в 3 матчах.
Александр Соболев не сыграет с «Легией» по совершенно дурацкой причине — у него перебор жёлтых карточек. Обидно, ведь дисквалификации можно было избежать.
Эсекьель Понсе, как и Ларссон, недоступен из-за травмы, но гораздо более серьёзной. В первом матче с «Наполи» аргентинец повредил колено, а в октябре перенёс операцию. Вернётся он только в 2022-м.
Ещё один футболист, который очень некстати схлопотал дисквалификацию, — это Руслан Литвинов. Молодой полузащитник в этом сезоне стал основным, так что Рую Витории придётся изворачиваться.
Ещё пропустить важный матч может Максимилиано Кофрие. Защитник не сыграл с «Ахматом» из-за травмы, но прилетел в Польшу. Витория отказался говорить, будет ли Кофрие в составе. Интрига.
Учитывая кадровые проблемы в атаке, на поле может появиться Георгий Мелкадзе. Он сыграл в августе, а потом пропал на несколько месяцев со стрессовой травмой. Вернулся форвард в матче с «Ахматом».