О своём жизненном пути

«Жизнь такая — бывало хорошо и плохо, падения и взлёты… Минусы и плюсы… Как есть, так есть, я говорил только правду. Ни о чём не жалею, ни на кого не жалуюсь, претензии лишь к самому себе».