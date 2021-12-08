Самые мощные цитаты Игоря Гамулы

Известный тренер и бывший футболист Игорь Гамула ушёл из жизни в 61-летнем возрасте. Вспоминаем его самые яркие высказывания.

О сравнении великих футболистов

«Месси и Роналду похожи. Почти как братья Березуцкие».

О своих высказываниях

«Когда говорю, не слышу себя и не думаю, что это может быть смешно. Потом открою газету — самому весело становится. Мне уж начальство приказывает: молчи, молчи. Но как молчать, если меня несёт».

Об обучении в тренерской профессии

«Я учусь, читаю много. Прочитал книгу Гвардиолы и понял, что ничего не знаю. Ну я и не думаю, что у нас все тренеры всё знают. Пускай они тоже почитают».

О ЧМ-2018 по футболу в России

«Хорошо, что Португалия попала на чемпионат мира. Значит, в Россию снова приедет Криштиану Роналду. Но я не на Роналду буду смотреть, а на девчонок. Они – на него, я – на них. Все довольны».

О крупном поражении «Спартака» в Лиге чемпионов

«Я вчера был на матче «Шахтёр» — «Манчестер Сити». На табло показывали счёт в Ливерпуле. 1:0, 2:0, потом 3:0 и далее… Теперь возвращаться домой в Россию не хочется, там «Спартак» 0:7». проигрывает».

Об инициативе ФИФА меньше показывать в кадре красивых фанаток во время ЧМ-2018

«Что им в ФИФА не нравится? Может, завидуют, что в России столько красивых болельщиц? Ну как можно не показать наших красавиц перед матчем? Надо ведь разогреть публику, ничего плохого в этом нет».

О юморе

«В своё время я услышал от Виктора Прокопенко такие слова: «Юмор как беременность — или есть, или нет». Я с этим слоганом полностью согласен».

О тренерских амбициях

«Говорите, «Милан» нового тренера ищет? Ну да, у них сейчас дерби с «Интером». Если вдруг чего, тогда поеду. Пойду пока вещи собирать».

О своём жизненном пути

«Жизнь такая — бывало хорошо и плохо, падения и взлёты… Минусы и плюсы… Как есть, так есть, я говорил только правду. Ни о чём не жалею, ни на кого не жалуюсь, претензии лишь к самому себе».