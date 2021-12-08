Кто может уйти из «Манчестер Юнайтед» этой зимой

Топовые футболисты, которые хотят играть постоянно, но, похоже, не пригодятся Ральфу Рангнику.
Вытеснил де Хеа в прошлом сезоне, а в новом — снова оказался «вторым». Хендерсон устал ждать и готов уйти из родного клуба насовсем. Разбогатевший «Ньюкасл» даст контракт, «Аякс» же обещает развитие.
Вечная тема. Кажется, что ван де Бек мог бы перезагрузиться с приходом нового тренера, но и у Рангника Донни — лишь запасной. Пора бы сменить обстановку.
Ещё один игрок, которого задушила конкуренция. «Ньюкасл» готов выкупить Лингарда (хотя его контракт истечёт летом) и сделать самым высокооплачиваемым в команде. Сам Джесси, вероятно, думает о «ВХЮ».
«Барселона» осталась без топ-нападающих, а Кавани не улыбается быть дублёром Роналду. Пару сезонов можно побыть главной ударной силой каталонцев. Тем более «Барса» готова заплатить разумные деньги.
Марсьялю нужна перезагрузка — конкуренцию он не тянет. Зато интересуются им достойные клубы: всё та же «Барселона» и «Ювентус» (если не купит Влаховича). Ну и всегда можно заработать в «Ньюкасле».
Прошлой зимой за Диалло заплатили € 21,3 млн. Пока 19-летний парень чаще играет за резервную команду. Отдать его в аренду собирались ещё летом, но сейчас, кажется, точно пришло время.