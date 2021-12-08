«Спартаковцы были мягкими игрушками». Как российские клубы играли с «Челси»

Всё началось в 2004-м. «Челси» тогда только стал стабильным участником еврокубков и в группе Лиги чемпионов наткнулся на ЦСКА. Итог: две победы лондонцев (1:0 и 2:0). Зато армейцы выиграли Кубок УЕФА.