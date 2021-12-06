Капитан «Сельты» Яго Аспас забил быстрый гол в матче с «Валенсией», а затем всех удивил. Получился гениальный ход.
На 11-й минуте Аспас накрутил защитника и пробил в дальний угол. В момент удара ему в ногу въехал шипами соперник.
Аспас отправился в сторону углового флага, но не стал ярко праздновать гол. На него напрыгнул одноклубник — Яго радость не разделил.
Аспас понял, что получил травму, и неожиданно снял футболку, хотя за это всегда дают жёлтую карточку. А затем сел на газон и дал понять, что у него повреждение.
Болельщики быстро раскусили трюк Аспаса. Перед матчем у него было четыре жёлтые карточки. Ещё одна — и дисквалификация на следующую игру.
Аспас понял, что не сыграет в ближайшем матче из-за травмы. И решил схитрить — дисквалификация наложится на пропущенную встречу.
После возвращения Аспас сможет спокойно получать карточки, не боясь дисквалификации. Болельщики в соцсетях называют Яго гением. Действительно!