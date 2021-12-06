Дерби между льежским «Стандардом» и «Шарлеруа» остановили за две минуты до истечения основного времени при счете 3:0 в пользу гостей.
Болельщики «Стандарда» задымили шашками штрафную площадь «Шарлеруа», после чего начали бросать петарды и факелы.
Изначально судья не отправил игроков в раздевалку. Полиция вмешалась, чтобы предотвратить дальнейшие эксцессы.
Однако фанаты «Стандарда» не успокоились, попали пиротехникой в своего вратаря Арно Бодара и выбежали на поле. Это вынудило судью окончательно остановить матч.
Пока неясно, какое решение дисциплинарные органы примут по итогам инцидента.
«Стандард» проигрывал 0:3, так что исход матча не изменился бы за пару минут. Скорее всего, результат останется таким же, но «Шарлеруа» присудят техническую победу.
«Стандард» занимает 13-е место в таблице и страдает от финансовых проблем. Фанатам очень непросто наблюдать за сложившейся ситуацией, что привело к происшествию с вмешательством полиции.
Остаётся надеяться, что клуб проведёт с болельщиками грамотную консультационную работу.
Подобным инцидентам не место на футбольном поле.