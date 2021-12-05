Криштиану Роналду за карьеру заработал $ 1,24 млрд. Часть этой суммы потратил, но по размеру состояния всё равно лидер среди футболистов мира — $ 500 млн. Как ему это удалось?
Партнёрство Роналду с брендом началось в 2003 году. В 2016 году был подписан пожизненный спонсорский контракт, по которому Криштиану получит $ 1 млрд.
Криштиану является глобальным послом швейцарского бренда часов с 2016 года.
Сотрудничество началось в 2013 году, в 2018-м подписан новый трёхлетний спонсорский контракт.
Криштиану — лицо крупной компании по производству тренировочного снаряжения с 2014 года.
Криштиану — один из персонажей, самой загружаемой игры 2019 года в Google Play. В прошлом году получил за использование образа $ 70 млн, в этом заработает ещё $ 47 млн.
Получает $ 889 тыс. за один пост в соцсети — больше всех спортсменов в мире.
Вскоре заработает сеть гостиниц под управлением компании Pestana CR7 в Лиссабоне и других городах мира. 12 клиник по пересадке волос в Марбелье, Мадриде и Португалии приносят $ 114 млн в год.
За этот сезон Криштиану получит $ 33,5 млн в «Манчестер Юнайтед». Небольшая часть общего дохода, но всё равно приличная сумма.