У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси самый дорогой автопарк среди всех спортсменов мира. Общая стоимость 13 транспортных средств Лео — $ 37,3 млн (2,8 млрд рублей).
Месси отдаёт предпочтение итальянским автопроизводителям, но только на них не зацикливается.
Футуристический дизайн дверей напоминает классический DeLorean в современной интерпретации.
Granturismo MC Stradale выглядит проще по сравнению со многими другими спортивными автомобилями Месси, но дизайн весьма элегантен.
Pagani Zonda Tricolore — один из самых оригинальных автомобилей в коллекции Лео. Привлекает внимание причудливыми изгибами. Таких машин выпущено всего три в мире.
Месси является послом Audi. Логично, что в его автопарке есть модели этого бренда.
Escalade является символом богатства и принадлежности к элитному классу.
Жемчужина линейки Range Rover стоимостью более $ 200 тыс.
Ещё одна Audi. Также у Месси есть Audi A7, Audi Q7 и Audi Q8.
Кабриолет у Месси тоже в наличии.