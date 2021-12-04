Люксовая коллекция автомобилей Лионеля Месси стоимостью 2,8 млрд рублей

У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси самый дорогой автопарк среди всех спортсменов мира. Общая стоимость 13 транспортных средств Лео — $ 37,3 млн  (2,8 млрд рублей).

Ferrari F430 Spider

Месси отдаёт предпочтение итальянским автопроизводителям, но только на них не зацикливается.

Mercedes-Benz SLS AMG

Футуристический дизайн дверей напоминает классический DeLorean в современной интерпретации.

Maserati Granturismo MC Stradale

Granturismo MC Stradale выглядит проще по сравнению со многими другими спортивными автомобилями Месси, но дизайн весьма элегантен.

Pagani Zonda Tricolore

Pagani Zonda Tricolore — один из самых оригинальных автомобилей в коллекции Лео. Привлекает внимание причудливыми изгибами. Таких машин выпущено всего три в мире.

Audi R8 Spyder V10

Месси является послом Audi. Логично, что в его автопарке есть модели этого бренда.

Cadillac Escalade

Escalade является символом богатства и принадлежности к элитному классу.

Range Rover SV Autobiography

Жемчужина линейки Range Rover стоимостью более $ 200 тыс. 

Audi RS6 Avant

Ещё одна Audi. Также у Месси есть Audi A7, Audi Q7 и Audi Q8.

Mini Cooper S Cabriolet

Кабриолет у Месси тоже в наличии.