Октябрь 2002-го – в ворота «Морейренсе»
Первый гол в карьере Криштиану забил в 6-м туре чемпионата Португалии в составе «Спортинга».
Январь 2008-го – в ворота «Тоттенхэма»
«Тоттенхэм» в 1/16 Кубка Англии долго упирался, даже вёл в счёте, но именно дубль Криштиану во втором тайме принёс «МЮ» победу.
Декабрь 2009-го – в ворота «Валенсии»
Дубль в ворота «Валенсии», которая займёт третье место, стал лишь поводом для критиков попинать Роналду, ведь до этого он слабо сыграл с «Барселоной».
Май 2012-го – в ворота «Гранады»
Почти весь матч «Реал» уступал 0:1, но на 81-й минуте Роналду сравнял счёт. Соперник так расстроился, что уже потом забил в свои ворота.
Январь 2014-го – в ворота «Сельты»
«Сельта» на «Бернабеу» смогла сохранять 0:0 больше часа, но гол Бензема и дубль Роналду принесли «Реалу» очередную крупную победу.
Сентябрь 2015-го – в ворота «Мальмё»
Даже первый свой гол Роналду забил в менее камерной обстановке: скромный «Сведбанк» вместил лишь 20 500 зрителей.
Июнь 2017-го – в ворота «Ювентуса»
В ЛЧ забит и шестисотый гол Роналду, но насколько же он был важнее! В финале Криш отличился при счёте 2:1 в пользу своей команды.
Октябрь 2019-го – в ворота сборной Украины
Единственный юбилейный гол, который не принёс радости команде Роналду. В присутствии 65 тысяч зрителей сборная Португалии проиграла 1:2.
Декабрь 2021-го – в ворота «Арсенала»
Восьмисотый гол Роналду тоже провёл в топ-матче. Соперник повёл в счёте благодаря очень спорному голу, но дубль Роналду принёс его команде очередную победу.