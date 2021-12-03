Криштиану Роналду пробил 800 голов! Как и за какие клубы он забивал

До абсолютного рекордсмена, австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана, — всего 4 мяча.

Хотя в игре с «Арсеналом» он успел оформить и 800-й, и 801-й гол

Машина! 510 голов — правой ногой, 149 — левой, 140 — головой и 2 — «неопределёнными частями тела».

«Реал Мадрид» — 450 голов

Безумный результат! В том числе несколько рекордов.

«Манчестер Юнайтед» — 130 голов

Бóльшую часть, конечно, забил на старте карьеры.

«Ювентус» — 101 гол

И это лишь за три сезона. В 2018 году переехал в Турин, в 2021-м вернулся в «МЮ».

«Спортинг» — 5 голов

За родной клуб он сыграл совсем немного. Возможно, ещё вернётся, чтобы триумфально завершить карьеру.

Сборная Португалии — 115 голов

Лучший бомбардир на уровне сборных! Превзошёл достижение бывшего нападающего сборной Ирана Али Даеи.

Кто чаще всех пасовал Роналду? Карим Бензема — 44 голевые

Это сейчас Бензема — главная атакующая сила «Реала». А раньше он делал голы для Криштиану. На втором месте Бэйл (29 голевых), третий — Озил (26).

Кому чаще всего забивал? «Севилье» — 27 голов

На второй позиции «Атлетико» — 25 голов, затем «Хетафе» — 23. «Барселону» Криштиану огорчал 20 раз. Если брать сборные, то чаще всех страдал «карлик» — Люксембург (9 голов).

Чаще всего от Роналду пропускал Ян Облак — 11 голов

Вторую строчку делят Буффон, Нойер и Куртуа (по 10 пропущенных). Затем идут де Хеа, Льорис и Вальдес — получали от португальца по 8 голов.

Роналду — маэстро решающих и поздних голов

Больше всего (194 мяча) забил в период с 76-й по 90-ю минуты. Включая 29 голов в компенсированное время. Джокер!