До абсолютного рекордсмена, австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана, — всего 4 мяча.
Машина! 510 голов — правой ногой, 149 — левой, 140 — головой и 2 — «неопределёнными частями тела».
Безумный результат! В том числе несколько рекордов.
Бóльшую часть, конечно, забил на старте карьеры.
И это лишь за три сезона. В 2018 году переехал в Турин, в 2021-м вернулся в «МЮ».
За родной клуб он сыграл совсем немного. Возможно, ещё вернётся, чтобы триумфально завершить карьеру.
Лучший бомбардир на уровне сборных! Превзошёл достижение бывшего нападающего сборной Ирана Али Даеи.
Это сейчас Бензема — главная атакующая сила «Реала». А раньше он делал голы для Криштиану. На втором месте Бэйл (29 голевых), третий — Озил (26).
На второй позиции «Атлетико» — 25 голов, затем «Хетафе» — 23. «Барселону» Криштиану огорчал 20 раз. Если брать сборные, то чаще всех страдал «карлик» — Люксембург (9 голов).
Вторую строчку делят Буффон, Нойер и Куртуа (по 10 пропущенных). Затем идут де Хеа, Льорис и Вальдес — получали от португальца по 8 голов.
Больше всего (194 мяча) забил в период с 76-й по 90-ю минуты. Включая 29 голов в компенсированное время. Джокер!