Новый «Манчестер Юнайтед»: какие трансферы планирует Ральф Рангник?

Ожидается массовая закупка в «Лейпциге». Спойлер: уговаривает Эрлинга Холанда. Однако норвежец если и согласится, то будет доступен только летом. А проблемы с составом надо решать сейчас.
Для гегенпрессинга важен двужильный опорник. Айдара — цепкий, быстрый и разносторонний игрок. Сейчас в команде для центра поля есть Мактоминей (не в лучшей форме), Матич (возрастной) и Фред. Маловато.
Конечно, Рангник первым делом открыл записную книжку на странице «Лейпциг». Здесь он всех знает как родных. Хотя Нкунку — странная опция. Ещё один атакующий игрок в состав, где атакеров некуда девать.
Тут более понятно: Ван-Биссака нестабилен. Даже один в один стал проигрывать. «МЮ» давно ищет ему топ-конкурента, и обсуждался Триппьер. Однако Мукиэле куда моложе (24 года) и перспективнее.
Тоже молодой (24 года) и разносторонний форвард, но опять же вопрос: где найти ему место? Разве что на случай ухода Кавани или Марсьяля.
Кажется, тут снова работает система «по знакомству»: Рангник привёл Вернера в «РБ» из «Штутгарта» и сделал звездой. В «Челси» он пока — футболист-мем. Однако зачем такой нападающий «МЮ»?
Переговоры Араухо с «Барсой» о новом контракте идут тяжело. И топ-клубы следят за этим. «МЮ» защитник может быть интересен, если Рангника не устроит уровень Линделёфа, Байи и даже Магуайра.
Возможно, истинная цель назначения Рангника. Именно он привёл в 2019 году малоизвестного Холанда в «Зальцбург». Теперь, по слухам, Рангник может получить € 10 млн бонусом, если уговорит Холанда снова.