Роберт Левандовски в этом году стал вторым в гонке за «Золотой мяч», уступив Лионелю Месси. Кто ещё останавливался в шаге от награды?
Португальцу пришлось пережить неприятный момент 6 раз (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018).
Лео 5 раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) чувствовал то, что сейчас на душе у Левандовского.
Вирджил ван Дейк (2019), Андрес Иньеста (2010), Джанлуиджи Буффон (2006).
Деку (2004), Тьерри Анри (2003), Роберто Карлос (2002), Рауль (2001).
Зинедин Зидан (2000), Дэвид Бекхэм (1999), Давор Шукер (1998), Предраг Миятович (1997).
Роналдо (1996), Юрген Клинсман (1995), Роберто Баджо (1994), Деннис Бергкамп (1993), Христо Стоичков (1992).
Роберт получил хороший стимул провести ещё более сильный год, чтобы заполучить награду в 2022-м.